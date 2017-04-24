OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
OPEC、俄罗斯及其他产油国原本的减产协议是从1月1日起实施为期六个月，每日减产180万桶来支撑油市。
周五在维也纳的会议中也检视了减产协议的执行情况。OPEC国家科威特、委内瑞拉和阿尔及利亚，以及非OPEC产油国俄罗斯和阿曼负责监督执行情况。
消息人士说，3月份的减产执行率为98%。两位消息人士说，3月执行率高于2月。
该委员会建议延长减产协议并不意外，之前主要石油出口国沙特和科威特石油部长在周四已明确暗示，产油国计划延长该协议。
俄罗斯能源部长诺瓦克周五称，延长减产协议的决定尚未敲定，但将在5月24日与OPEC国家进行讨论。OPEC及非OPEC产油国部长预定5月25日举行会议。
技术委员会会议还讨论了OPEC自身的履约情况。OPEC减产执行率为103%，与OPEC最近公布的月报数据一致。
此次在OPEC维也纳总部召开会议的联合技术委员会(Joint Technical Committee，JTC)成立于1月，以监控削减供应遵守情况。沙特也是JTC成员。(完)
(编译 李婷仪/李爽 审校 张荻/张若琪)
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