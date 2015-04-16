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国际财经 | 2015年 4月 16日 星期四 18:40 BJT

OPEC月报：油价下跌伤及对手 对OPEC原油的需求将高于之前预期

路透伦敦4月16日 - 石油输出国组织(OPEC)周四称，今年对OPEC石油的需求将高于之前的预期，因该组织放任油价下跌，以损及其他生产国的策略开始生效。

但OPEC月报还证实了业内对3月OPEC原油产量大增的预估。产量增加是受沙特和伊拉克的产量增加推动，利比亚原油生产部分恢复，也加重了供应过剩的程度。

OPEC调高2015年对OPEC石油需求预估至2,927万桶/日，较之前预估高出8万桶。

该报告称，今年非OPEC每日供给将仅增长68万桶，低于之前预期的85万桶，反映出预期美国和其他非OPEC成员国产量减少。

据其他消息来源称，3月OPEC每日产量为3,079万桶，较上月高出81万桶。(完)

(编译 白云/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)

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