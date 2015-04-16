OPEC月报：油价下跌伤及对手 对OPEC原油的需求将高于之前预期

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透伦敦4月16日 - 石油输出国组织(OPEC)周四称，今年对OPEC石油的需求将高于之前的预期，因该组织放任油价下跌，以损及其他生产国的策略开始生效。
但OPEC月报还证实了业内对3月OPEC原油产量大增的预估。产量增加是受沙特和伊拉克的产量增加推动，利比亚原油生产部分恢复，也加重了供应过剩的程度。
OPEC调高2015年对OPEC石油需求预估至2,927万桶/日，较之前预估高出8万桶。
该报告称，今年非OPEC每日供给将仅增长68万桶，低于之前预期的85万桶，反映出预期美国和其他非OPEC成员国产量减少。
据其他消息来源称，3月OPEC每日产量为3,079万桶，较上月高出81万桶。(完)
(编译 白云/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)