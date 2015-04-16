OPEC月报：油价下跌伤及对手 对OPEC原油的需求将高于之前预期

路透伦敦4月16日 - 石油输出国组织(OPEC)周四称，今年对OPEC石油的需求将高于之前的预期，因该组织放任油价下跌，以损及其他生产国的策略开始生效。

但OPEC月报还证实了业内对3月OPEC原油产量大增的预估。产量增加是受沙特和伊拉克的产量增加推动，利比亚原油生产部分恢复，也加重了供应过剩的程度。