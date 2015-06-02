伊朗争取追回OPEC产量占有率

路透迪拜6月2日 - 媒体引述伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mehdi Asali谈话指出，OPEC国家先前纷纷增产，以填补伊朗遭制裁所出现的供应空缺，如今伊朗将说服这些国家予以逆转。伊朗有可能就核问题达成协议，相关制裁也可能随之解除。

伊朗一度是OPEC成员国中第二大产油国，仅次于沙特阿拉伯，但因受到欧盟及美国制裁，自2012年以来出口减少一半，降至仅略高于100万桶/日。

Shana新闻社周一晚间引述Asali谈话指出，“伊朗缺席市场时，有几个国家进行增产，降低这些国家的产量将是OPEC第167届会议的一项讨论议题。”

“过去两三年在伊朗遭受制裁、以及北非动荡之际增产的一些国家，如今不太愿意降低产出，”他表示；OPEC周五将于维也纳召开会议。

伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh在4月曾发表过类似讲话，但包括沙特在内的海湾OPEC成员国拒绝减产。

伊朗希望，若能在6月30日截止日期前与六大国最终确定核协议，之后就迅速将日出口量最多扩大100万桶，但业内专家认为这个数字不太现实。

“我的看法是，需要6-9个月时间，日出口量可能增加80万桶，因此不会像他们预期的那么多或那么快。”布鲁金斯多哈研究中心的能源研究员Robin Mills表示。

“他们不会马上恢复到制裁前的水平，因为制裁实施后他们肯定失去了一些生产能力。”(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)

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