伊朗争取追回OPEC产量占有率

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透迪拜6月2日 - 媒体引述伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表Mehdi Asali谈话指出，OPEC国家先前纷纷增产，以填补伊朗遭制裁所出现的供应空缺，如今伊朗将说服这些国家予以逆转。伊朗有可能就核问题达成协议，相关制裁也可能随之解除。
伊朗一度是OPEC成员国中第二大产油国，仅次于沙特阿拉伯，但因受到欧盟及美国制裁，自2012年以来出口减少一半，降至仅略高于100万桶/日。
Shana新闻社周一晚间引述Asali谈话指出，“伊朗缺席市场时，有几个国家进行增产，降低这些国家的产量将是OPEC第167届会议的一项讨论议题。”
“过去两三年在伊朗遭受制裁、以及北非动荡之际增产的一些国家，如今不太愿意降低产出，”他表示；OPEC周五将于维也纳召开会议。
伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh在4月曾发表过类似讲话，但包括沙特在内的海湾OPEC成员国拒绝减产。
伊朗希望，若能在6月30日截止日期前与六大国最终确定核协议，之后就迅速将日出口量最多扩大100万桶，但业内专家认为这个数字不太现实。
“我的看法是，需要6-9个月时间，日出口量可能增加80万桶，因此不会像他们预期的那么多或那么快。”布鲁金斯多哈研究中心的能源研究员Robin Mills表示。
“他们不会马上恢复到制裁前的水平，因为制裁实施后他们肯定失去了一些生产能力。”(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。