科威特和伊朗降低出口油价 OPEC内部市场份额争夺战加剧

路透新加坡/东京9月14日 - 科威特和伊朗已将出口亚洲的原油相对第一大石油出口国沙特阿拉伯指标的报价下调至数年低位，市场份额争夺战导致石油输出国组织(OPEC)成员国之间也在相互竞争。

作为原油开采成本最低的国家之一，科威特将10月出口亚洲的原油报价较前月下调0.60美元，超出了类似等级的沙特原油降价幅度。科威特油价相对沙特指标油价的贴水创逾10年最大，达每桶0.65美元。

上周伊朗将第四季轻质原油相对沙特轻质原油的价格下调至三年最低水平。

此番下调正值亚洲经济放缓且开采商与炼厂就明年供应进行磋商之际。此外，伊朗寻求在针对该国核计划的制裁取消后，夺回之前曾经拥有的市场份额。制裁有望在明年中期取消。

贴水的扩大表明，市场份额争夺战不仅发生在OPEC及俄罗斯和北美等其它出口国间，就是OPEC各成员国之间也无可避免。

此次降价也是对阿曼和迪拜原油价格仍然偏高的反应，市场认为阿曼和迪拜原油价格未能反映出全球供应过剩日益加重的情况。

“中东开采商都希望我们明年多买原油，”北亚一家炼厂的交易商对近期油价磋商进行了这样的总结。

供应过剩已拖累油价LCOc1 CLc1自2014年6月以来跌逾50%，至2008/2009金融危机期间的水平，针对这种情况，该交易商称，“这并不是好兆头。”(完)

(编译 刘秀红；审校)

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