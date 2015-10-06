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国际财经 | 2015年 10月 6日 星期二 16:48 BJT

OPEC秘书长希望与非OPEC国家共同解决油市供应过剩问题

路透伦敦10月6日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二表示，OPEC与非OPEC国家应共同解决全球油市供应过剩问题。

“我们都应共同努力，OPEC国家与非OPEC国家应共同解决过剩问题，”巴德尔在伦敦出席行业会议时表示。

“我们目前面临的一个问题是，供应过剩2亿桶，”他补充称。

但巴德利说，2016年非OPEC国家供应可能持平或呈现负增长。上游投资减少了6,500亿美元，意味着供应应该会很快开始下降。

“我们会看到减产的影响。这将意味着不远的将来供应减少。”(完)

(编译 李爽 审校 张明钧)

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