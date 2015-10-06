OPEC秘书长希望与非OPEC国家共同解决油市供应过剩问题

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月6日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二表示，OPEC与非OPEC国家应共同解决全球油市供应过剩问题。
“我们都应共同努力，OPEC国家与非OPEC国家应共同解决过剩问题，”巴德尔在伦敦出席行业会议时表示。
“我们目前面临的一个问题是，供应过剩2亿桶，”他补充称。
但巴德利说，2016年非OPEC国家供应可能持平或呈现负增长。上游投资减少了6,500亿美元，意味着供应应该会很快开始下降。
“我们会看到减产的影响。这将意味着不远的将来供应减少。”(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。