OPEC削减石油产量缓解供给过剩（更新版）

(新增细节)

* 维持2014年全球石油需求成长预估不变

* 利比亚、尼日利亚、沙特为OPEC减产做出贡献

路透伦敦12月10日 -石油输出国组织(OPEC)周二表示，该组织削减石油产量，向明年的全球需求量靠拢。这进一步缓解供给过剩的态势。

OPEC在上周的会议上维持产出政策不变。其在月报中对2014年全球经济前景给出了乐观的评价。

“复苏的迹象已可从全球工业产量增加中明显可见，”OPEC说。“全球经济已再度重拾动能。”

OPEC本次月报维持先前的预估不变，意谓着2014年OPEC在全球油市所占份额较小，因来自美国及其他非OPEC国家的供应增加。

OPEC维持2014年全球对OPEC的石油需求预估在每日2,957万桶不变。据报告中引述的消息，OPEC的11月石油日产出削减至2,963万桶，接近明年的需求预估。

这表明若OPEC维持11月的产出水平，2014年油市实际上将不会出现供给过剩的情况。今年初时OPEC产量远远超过每日3,000万桶，但过剩原油数量后来已经减少。

OPEC产量下降主要来自非志愿减产，而不是选择性减产。利比亚受到罢工及抗议影响，其上月产量降幅在12个OPEC成员国中居冠。尼日利亚(奈及利亚)油田维修以及沙特产量缩减也减少了供应。

虽然全球经济成长乐观，但OPEC并不认为石油需求会上升。OPEC预估2014年全球石油消费将每日增加104万桶，持平且少于非OPEC石油供应的每日120万桶增幅。

OPEC在12月4日于维也纳举行的会议中维持每日3,000万桶产量名义目标。由于油价稳稳高于OPEC所希望的每桶100美元，OPEC一如预期维持产量目标不变。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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