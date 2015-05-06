（更正）焦点：由于油价反弹 OPEC或在6月会议上维持当前政策--代表

图为委内瑞拉马拉开波湖附近的一台抽油机。KW/ME

(更正：因译文有误，内文倒数第五段中“了解伊拉克石油政策”改为“了解伊朗石油政策”)

路透伦敦/迪拜5月5日 - 石油输出国组织(OPEC)三名代表称，该组织下月会议料维持当前产量不变，因海湾国家持续把市场份额作为重点，原油价格上涨也减弱了其它成员国对减少供应的呼声。

虽然在6月5日维也纳会议上，可能会有一些成员国要求减少石油产量，但即便是赞成减产国家的官员也觉得这不大可能。

中东冲突导致油价意外上涨，加上出现供应过剩即将缓解的迹象，推动布兰特原油期货周二升至每桶68.23美元的2015年高位，1月时期价曾触及接近每桶45美元的近六年低位。

“原以为布兰特原油价格会跌破40美元，”一海湾OPEC国家代表称。“价格情况比大家预期的要好，所以OPEC政策很可能保持下去。”

去年油价暴跌加速，之前OPEC拒绝削减每日3,000万桶的石油产量，因这有利于保护其市场份额。这一政策转变由产油大国沙特推动，并得到了海湾国家的支持。沙特的石油产量已提至纪录高位。

沙特上周宣布沙特国家石油公司(沙特阿美)换帅，有人猜测担任石油部长二十年之久的欧那密将退休，但目前没有迹象显示沙特在考虑改变OPEC政策。

支持当前政策的成员国代表认为，油价下跌刺激了全球需求，并阻止美国页岩油等成本较高的供应进入市场。推动油价回升的举措将会扼杀这些初露端倪的趋势。

一位OPEC消息人士表示，“市场正在从买方市场回归，这种趋势非常缓慢但正在进行中。”

“下次OPEC会议，延续当前政策有99%的可能性。市场也是这种预期。”

伊朗希望若与其他六个大国最终达成核计划协议，其他OPEC成员国会支持其增加出口。达成核协议的最后期限是6月30日。

“伊拉克每个月都在增加出口，如果这种情况持续，而且如果伊朗再增加产出，那么要么价格下跌，要么会达成某种协议，”一位了解伊朗石油政策的消息人士表示。“这些都是要讨论的问题。”

但OPEC消息人士表示，即便达成核协议会削弱油价，但伊朗要提高产量还需要一些时间。分析师认为，4月宣布的框架协议并未让2016年之前出口大幅增加的可能性提高。

海湾地区以外的OPEC成员国认为，最好价格上涨，产出下降。但希望减产的一个OPEC非洲成员国代表预计，除非沙特改变立场，或俄罗斯和其他非OPEC成员国暗示他们愿意加入减产行列，否则6月不会减产。

“我认为，我们这样的国家在减产方面的影响力不会超过沙特和海湾地区国家，”这位代表说。

“OPEC目前由海湾产油国主导。”(完)

(编译 王丽鑫/张荻/李爽 审校 郑茵/许娜)

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