OPEC决定出炉后油价料大幅震荡--基金经理Andurand

企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改
路透纽约4月25日 - 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
路透伦敦12月3日 - 曾经准确预测2008年油价大涨和崩跌的知名对冲基金经理Pierre Andurand表示，石油输出国组织(OPEC)做出让市场决定价格水平的决议后，油价料将大幅震荡，并称美国石油生产商将尝到苦头。
Andurand表示，在面临涌现大量美国页岩油的情况下，沙特阿拉伯不再试图控制原油供应。他麾下掌管着3.5亿美元的Andurand Capital Management通过押注油价下跌，上个月获利18%。
Andurand称，沙特不再通过调整产量来影响油价，意味着油市将更加波动，“这也意味着交易商可以利用这种更大的波动。”
OPEC上周决定保持产量不变以守卫其市场份额，而非减产以支撑油价，以期迫使面临较高成本的美国页岩油生产商放慢或削减产量。
Andurand之前执掌的BlueGold在2008年准确押注油价大涨及随后的崩跌，回报率超过200%。BlueGold于2011年关闭，2013年Andurand重新推出Andurand Capital。
Andurand在五周之前表示，油价可能跌至低见每桶50美元，该预测看起来愈发有先见之明。
油价自6月以来已经下跌近40%。有些分析师预测，油价跌破80美元会导致一些美国页岩油生产商停产，但该价格水准基本已经被下调。
“油价可能需要跌至介于现金成本和边际成本之间的一个水准，才能足以促使产量放缓，”Andurand说。
Andurand认为油价仍将跌至50美元左右，随后稳定在约60美元。最终，更加紧俏的市场会激发新的涨势。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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