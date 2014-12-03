OPEC不减产决议令油价大跌 部分对冲基金却从中获益

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透12月2日 - 市场供应过剩，石油输出国组织(OPEC)仍不减产，这一决定却在11月底提振了几支能源对冲基金的业绩，使之有望录得年度双位数百分比收益。
康涅狄格州Greenwich的Taylor Woods Capital Management是美国较大的能源对冲基金之一，管理的资产接近10亿美元；据消息人士透露，上月其收益超过5%，全年逾10%。
该基金由前瑞士信贷交易员George "Beau" Taylor和Trevor Woods管理，投资于多元化能源相关资产组合；但该位消息人士称，OPEC会议后油价暴跌至五年低点，是其收益增长的关键因素。
还有消息人士称，Pierre Andurand所掌管的3.5亿美元资产的Andurand Capital Management，由于在OPEC决定出炉后油价大跌中押对了方向，上月也获利18%，全年收益扩大至20%左右。Andurand是BlueGold基金的创始人，该基金在2008年油市大跌时取得巨大收益。
原油价格自6月以来暴跌40%左右，在上月OPEC不减产决定出炉后跌势加速。决定公布前的几周里，市场充斥着各种揣测和不确定性。
“并非所有人都敢于下重注，因为没有人真的确定OPEC要干什么，”Tyche Capital Advisors的管理合伙人Tariq Zahir说。Tyche是纽约一家小型商品交易公司，在OPEC会议前出脱了原油仓位。
没有联系到Andurand Capital置评，Taylor Woods拒绝发表评论。
根据期货经纪商Newedge编制有关对冲基金业绩的“Nelson报告”，Andurand Capital在11月之前的年收益只有2%左右。
对于大宗商品基金而言，这样的业绩可谓罕见的亮点，因为该行业最近几年一直处于萎缩状态。
今年有多家基金被解散，其中包括AAA Capital Management Advisors因投资回报不佳，将在年底前解散并将资金返还投资者。该基金最多时曾管理20亿美元资产，但现在还不到5.4亿。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
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