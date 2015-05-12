OPEC预计2025年油价约为76美元--华尔街日报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月11日 - 华尔街日报引述石油输出国组织(OPEC)最新的战略报告报道称，OPEC预计在最乐观的情景下，2025年油价将约为每桶76美元。
报道称，OPEC并不预计未来10年油价将再次一直在100美元交投，该评估促使OPEC考虑重新采取产量限额措施。
油价周一跌向65美元，因有迹象显示油价数周升势鼓励美国页岩油产量反弹，尽管政府预计6月页岩油产量减少。
报道称，OPEC报告还考虑了2025年油价低于40美元的情景。
OPEC报告建议，重新采用2011年废弃的产量限额举措。
未立即联系到OPEC置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。