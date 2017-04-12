独家：OPEC数据显示3月成员国减产协议兑现率达104%－消息

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透迪拜/伦敦4月11日 - 根据石油输出国组织(OPEC)用来监控供应的数据，3月OPEC成员国减产幅度超过其减产承诺，令八年来的首次减产协议执行情况好于预期的势头得到延续。
OPEC自1月1日起减产约120万桶/日，以支撑油价，并减少过剩的供应。俄罗斯和其他10个非OPEC成员国则同意减产约60万桶。
根据路透所见到的、OPEC用来监控产量的二手消息来源的平均预估，需履行减产协议的11个OPEC成员国，已将平均日产量降至2,975.7万桶。
OPEC承诺11个OPEC成员国减产至2,980.4万桶/日。根据OPEC的计算，这意味了原油减产幅度超过OPEC的减产要求幅度，这相当于达到104%的兑现率。
“OPEC减产协议兑现率超过预期，”一位OPEC代表说，“至于非OPEC产油国，减产执行情况令人满意，且越来越好。”
OPEC计划周三在其月度石油市场报告中公布基于二手消息来源所做出的3月产量评估。OPEC消息人士表示，该数据可能在公布前有所修正，因为会加入更多的二手消息预估。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。