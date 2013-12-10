OPEC削减石油产量缓解供给过剩

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透伦敦12月10日 -石油输出国组织(OPEC)周二表示，该组织削减石油产量，向明年的全球需求量靠拢。这进一步缓解供给过剩的态势。
OPEC在上周的会议上维持产出政策不变。其在月报中对2014年全球经济前景给出了乐观的评价。
OPEC维持2014年全球对OPEC的石油需求预估在每日2,957万桶不变。据报告中引述的消息，OPEC将11月石油日产出削减至2,963万桶，接近明年的需求预估。
这表明若OPEC维持11月的产出水平，2014年油市实际上将不会出现供给过剩的情况。(完)
(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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