综述：OPEC和大型能源企业在达沃斯论坛就油价崩跌展开论战

图为美国加州的一座海上钻井平台。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透达沃斯1月21日 - 石油输出国组织(OPEC)周三为其不干预市场跌势的决定辩护，未理会全球主要能源企业的警告；这些企业警告称，随着投资枯竭，OPEC的政策可能将导致石油供应严重短缺。

非OPEC成员国阿曼首次直接公开批评OPEC去年11月不减产，反而关注市场份额的决定，凸显6月以来油价腰斩令产油国压力重重的事实。

受供应过剩影响，油价已跌至每桶50美元下方；供应过剩主要是因为美国页岩油生产大幅增长以及全球需求下滑。

油价快速下跌已导致几个规模较小的产油国痛苦不堪，并迫使石油企业削减预算。

全球最大两家石油企业高管在瑞士达沃斯世界经济论坛上警告称，对未来生产投资的减少，可能将导致供应短缺并带动油价大涨。

意大利能源企业Eni Spa(ENI.MI)执行长Claudio Descalzi表示，除非OPEC采取行动恢复油价的稳定，否则未来几年油价将暴涨至每桶200美元。

“我们需要的是稳定性，...OPEC就像石油的央行，它必须提供油价的稳定性，使人们能以常规方式投资，”Descalzi对路透电视表示。

他预计未来12-18个月内油价将维持在低位，但之后随着美国页岩油产量开始减少，油价将逐步回升。

**拒绝调整产量**

OPEC及其最大产油国--沙特均拒绝调整产量。

“如果我们在11月减产，那么之后就得再三减产，因为非OPEC产油国会增产，”OPEC秘书长巴德里在达沃斯称。

“所有人都要求我们减产。但我想问问你，我们的生产成本较高还是较低？让我们先生产低成本原油，之后再生产高成本的吧，”巴德里表示。

“油价将反弹，有生以来我已经看到过3-4次了。”

巴德里表示，这项政策并非针对俄罗斯、伊朗或美国。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid al-Falih看来也不担心，称虽然需要一些时间，但油市自身终将恢复平衡。

法国石油公司道达尔(Total)执行长Patrick Pouyanne则响应了Descalzi的警告。

“全球现有油田每年自然减产5%。这意味着到2030年时，全球现有石油产量将减少逾一半。为了让日产量再增加5,000万桶，需要投入大量资金，”Pouyanne在达沃斯表示。

他补充道，道达尔准备将今年的资本支出自去年的260亿美元减少10%，降低在北海和美国页岩油生产上的投资。

由于油价下跌，道达尔也跟BP (BP.L)和康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)等许多国际油企一样削减了2015年预算。(完)

(编译 于春红/许娜; 审校 张荻/李春喜)

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