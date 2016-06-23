OPEC成员国2015年整体经常帐沦为赤字 为1998年来首见

路透伦敦6月22日 - 石油输出国组织(OPEC)在周三公布的报告中表示，2015年OPEC石油出口收入大跌46%至10年低点，凸显油价崩跌对产油国收入的冲击。

受到供应过剩的打压，目前每桶约50美元的油价，仅是2014年中期价位的一半水平。OPEC在2014年11月决定不减产，期望油价下跌能抑制其他竞争对手的供应，反而导致跌势加深。

在收入下降的情况下，OPEC的13个成员国在2015年总计录得了996亿美元的预算赤字。2014年则是2,381亿美元预算盈余。

OPEC在年度统计公报中表示，去年石油出口获利5,182亿美元，为2005年来最低水平。

“OPEC前一次录得经常帐赤字是在1998年，”报告表示。当时因为全球供应过剩，油价重挫至每桶10美元。

2015年OPEC原油出口仅“小幅”增长至2,360万/日，较2014年的2,320万桶/日增加了1.7%。(完)