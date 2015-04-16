《综述》俄罗斯及委内瑞拉与OPEC商议油市问题；但恐难有减产行动

委内瑞拉总统马杜罗周一晚间表示，“预计今年油价不会反弹。我们已经竭尽全力，但奥巴马总统顾问们的错误策略导致页岩油...充斥全球油市。”

石油部的Twitter账号发文称，大使们讨论了委内瑞拉富产石油的Orinoco地带，国有石油公司PDVSA 的总裁Eulogio del Pino和外交部长Delcy Rodriguez也在场。

石油出口大国俄罗斯预计今年该国经济萎缩3%；自去年6月以来，油价暴跌近50%。

去年11月，俄罗斯在与若干OPEC部长举行会议之后表示，即使油价跌至40美元下方也不会减产。能源部长诺瓦克表示，俄罗斯生产商能接受当前每桶60美元的价格。

周三诺瓦克表示，几天前他与OPEC秘书长巴德里(Abdulla al-Badri)进行过交流。

“整体来说，我们在进行对话，而且这种对话已成为正规机制。如你所知，我们每年会面两次，讨论对油市发展的看法，”他说。

诺瓦克上月在莫斯科会见了委内瑞拉石油部长Chavez。

周三稍早，委内瑞拉外交部长也在加拉加斯会见了俄罗斯大使Vladimir Zaemskiy。

OPEC的维也纳总部周三没有置评。(完)