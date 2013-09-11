OPEC及EIA认为全球原油供应充裕 未受利比亚冲击

* OPEC称当前原油库存可以满足58.5天的需求

* OPEC维持2014年全球原油需求增幅预估不变

* 成员国产出将会持续高于预估需求

* 美国EIA上修2013年非OPEC国家供给

路透伦敦/纽约9月10日 - 石油输出国组织(OPEC)表示，全球原油市场供给充裕，尽管利比亚产出锐减，且预估2014年OPEC在全球油品市场所占比重进一步下滑。

OPEC在月报中指出，发达国家的原油库存相当于近两个月的预估需求，不过“部分供给中断”造成价格上涨压力。

美国能源部在美国能源资料协会(EIA)上调2013年非OPEC国家原油供应预估、并接近维持全球需求预估不变后，也表达了类似的观点。

“经济合作暨发展组织(OECD)国家的库存维持在让人放心的58.5天水准，”OPEC报告指出。“这个数字高于历史正常水准，证实目前市场仍供给充裕。

这是OPEC首度对利比亚动荡对油品市场造成冲击发表集体意见；利比亚动荡导致全球原油供给减少幅度超过每日300万桶。

国际能源署(IEA)赞同OPEC的看法。其在8月29日曾表示，市场“供应充足”。IEA在2011年利比亚内战期间曾罕见地下令释出其掌控的部分战略石油储备。

EIA在自己的月度报告中称，非OPEC国家今年的日供应量将约为5,430万桶，较一个月前的预估提高0.6%。

与此同时，报告还预测今年全球石油需求将为每日9,006万桶，较上个月的估计仅微增0.1%。

然而EIA还指出，OPEC成员国意外的生产中断令8月的日产量损失达210万桶，这是EIA自2009年1月开始追踪这项数据以来的最高值。EIA称，上个月包括非OPEC国家在内的每日产量减损达到270万桶。

**市场份额下降**

占据全球石油市场供应三分之一的OPEC在报告中预估，随着非OPEC国家的供应增加，该组织2014年在市场中的份额将进一步下降。

其仍预期明年全球石油日需求增幅为104万桶，同时将非OPEC国家日供应量预估提升至122万桶。美国页岩油田等地的新产量正使国际油市呈现新的平衡。

与此同时，OPEC报告估计，2014年市场对OPEC国家原油的日均需求量为2,961万桶，较2013年减少32万桶；上个月的报告预期年度降幅为26万桶。

这一展望显示，OPEC国家试图在维持现有产量水平的同时，不让油价跌破每桶100美元的努力或将面临挑战。

EIA对2014年OPEC供应量的预估较8月估值下调0.4%，最新估计显示OPEC明年日供应量料为3,562万桶。EIA称，美国今年的日均产量将达到约750万桶，2014年增至840万桶。

OPEC与EIA的报告是本月最先公布的石油供需预测。国际能源署(IEA)将于周四更新其预估。(完)

(编译 张明钧/徐文焰；审校 李爽)

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