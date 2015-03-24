焦点：影响油市的岂止OPEC ETF投资者也不容小觑

路透纽约3月24日 - 利比亚动荡局势、美国活跃钻机数量、石油输出国组织(OPEC)的生产计划以及伊朗的核问题协议，都会影响到原油的供需状况，但最近几周石油交易员也在同样密切关注着散户投资者的动向。

这些投资者和对冲基金押注油价长时间的跌势将发生逆转，在去年油价大跌接近尾声之时，向上市交易产品投入数以十亿美元计的资金，对油价构成意外支撑，帮助油价企稳。

即便过去一周围绕美国石油存储容量的担忧又引发油价下跌，投资者仍坚持认为油价底部已经隐约可见，并对石油期货支持的金融产品投入更多资金。

但也存在他们解除押注、推动油价再次大跌的风险，因为可能出现现货价格走低、而石油存储瓶颈使未来数月的期货合约更为昂贵的市场状况。

部分市场人士发出警告，如果出现这种状况，美国指标原油CLc.1可能从现在的大约47美元跌向20美元。

投资研究机构晨星(Morningstar)的数据显示，自年初以来上市交易金融产品的持仓数量激增，特别是一些高杠杆的产品，比如VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN UWTI.P。

路透对每周资金流动的分析显示，过去四周投资者一直在增加几家多头基金的持仓，同时在解除空仓。

石油上市交易产品多空净资产图表：link.reuters.com/ked44w

目前，最知名的此类产品之一U.S. Oil Fund (USO)持有约60,000口期货合约，占纽约商业期货交易所(NYMEX)美国原油未平仓合约10%以上。

不过处在正价差的行情时期，投资者等待市场反弹面临更高的成本。

Boone Pickens规模十亿美元级BP Capital基金投资经理David Meaney称，如果投资者在价格波动期间保持仓位的实力不够，可能会一起退出，给价格造成压力。

“我觉得至少在一定程度上，我们将看到投资失利的人认输。”

USO等基金对于散户投资者来说可能成本高昂，但对冲基金等可能以上市交易产品作为管理油市短期曝险的便捷途径。

Hyland称，该基金的投资者中约有四分之三是对冲基金和其它投资工具，他们十分了解成本和风险，通过利用USO参与期货市场，无需与衍生品经纪商打交道。任意一天都有大约五分之一的投资者买入或卖出该基金。

不过交易商称，上市交易产品期货合约展期肯定会导致市场波动，给散户投资者带来风险，但也可能是他们的机遇。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫；审校 王兴亚)

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