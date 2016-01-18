OPEC预计油价崩跌将导致非OPEC产油国今年产量大减

路透伦敦1月18日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预估，因油价崩跌，今年非OPEC产油国的石油供应量将较预期大减，进而提振对OPEC原油的需求。

OPEC在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。