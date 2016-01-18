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国际财经 | 2016年 1月 18日 星期一 20:56 BJT

OPEC预计油价崩跌将导致非OPEC产油国今年产量大减

路透伦敦1月18日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预估，因油价崩跌，今年非OPEC产油国的石油供应量将较预期大减，进而提振对OPEC原油的需求。

OPEC在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。

报告同时显示，OPEC成员国12月产量下降，令市场过剩的供应得以削减。

报告指出，包括新成员国印尼在内的OPEC 12月日均产量减少21万桶至3,218万桶。(完)

(编译 龚芳; 审校 戴素萍)

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