OPEC预计油价崩跌将导致非OPEC产油国今年产量大减

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦1月18日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预估，因油价崩跌，今年非OPEC产油国的石油供应量将较预期大减，进而提振对OPEC原油的需求。
OPEC在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。
报告同时显示，OPEC成员国12月产量下降，令市场过剩的供应得以削减。
报告指出，包括新成员国印尼在内的OPEC 12月日均产量减少21万桶至3,218万桶。(完)
(编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。