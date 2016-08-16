焦点：OPEC冻产协议有戏 但要达成协议是项艰巨任务

图为在OPEC总部拍到的的logo。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透迪拜/伦敦8月15日 - 据石油输出国组织(OPEC)消息人士称，OPEC在下个月与非OPEC国家开会时或将重启冻产谈判，因最大的石油出口国沙特似乎想要油价上涨，不过伊朗、伊拉克和俄罗斯会是冻产协议达成的障碍。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)上周四表示，沙特将与OPEC和非OPEC国家合作帮助稳定油市，引起外界强烈预期将达成一项全球产量协议。

“沙特能源大臣的讲话给出正面指向，说明他们愿意达成冻产协议，但问题是：冻产到什么程度？”OPEC一位来自关键中东产油国的消息人士说。

“会是1月冻产的水平吗？伊朗怎么办？还有1月以来损失了很多产量的尼日利亚呢，”这位消息人士补充说。

法力赫发表讲话后仅仅数天，俄罗斯能源部长诺瓦克据称就表示俄方正与沙特及其他产油国协商，欲达成油市稳定，还说如有必要，俄国对讨论冻产仍持开放态度。

沙特7月石油产量增至1,067万桶/日，高于1月冻产想法浮现时的1,020万桶/日。

过去10年在油价高企的背景下，美国石油产量大增。沙特自2014年以来就藉由增产的方式，想把美国等产油成本较高的对手挤出市场并抢回市场份额。

结果，油价在1月跌至每桶27美元，与2014年年中的115美元相比不可同日而语，虽然美国产量因而受抑，但沙特预算也受重伤，出现创纪录的财政赤字。

上一次的冻产努力原想把产量控制在1月水平，但在沙特说要伊朗也加入行动之后，这项努力在4月破灭。

伊朗主张其需要重新取得受西方制裁期间所流失的市场份额，而西方国家对伊朗的制裁在1月才刚解除。

过去数月中，OPEC第三大产油国伊朗已将产量提升到接近制裁前水平。伊朗还不断发出信号，称其并无加入冻产行动的计划。

“我看不到任何真正的机会，”一名熟悉伊朗石油部门想法的消息人士周六称，所指的是9月签署冻产协议的前景。

OPEC成员国将在9月26-28日举行的国际能源论坛(International Energy Forum/IEF)间隙开会。

“但是，如果油价进一步下跌，一些OPEC成员国将试图向市场发出积极信号，从而将油价至少维持在当前水平，”该消息人士补充道。

**伊拉克增产**

伊朗石油部长尚甘尼上周在议会称，他希望五年内伊朗的原油产量达到每日460万桶--远远高于当前的每日360万桶和制裁前的每日380万-400万桶。

但自从4月冻产谈判破裂后，伊朗不再是冻产协议的唯一阻力了。

OPEC第二大产油国伊拉克曾在4月表示或将支持冻产协议，但之后与几大油企就新合同条款达成一致以开发大规模油田，此举将令该国明年的原油日产量最多再增加35万桶。

代表表示，尼日利亚和利比亚可能造成更加复杂的因素。今年尼日利亚的产量因油田受到攻击而触及逾20年最低，利比亚的石油产量只有冲突前的一小部分，这引发了到底其限产水准应该是多少的疑问。

尼日利亚支持4月的冻产计划，利比亚则不愿加入协商。

俄罗斯也暗示其不再热衷于磋商，且将持续增加产量。

该国产量目前接近纪录高位，俄罗斯官员们预期明年将进一步小幅增加产量。

甚至连沙特本身的产量也在7月创下纪录高位，沙特能源部长法力赫解释这是因为季节性内需升高，且全球客户对石油的需求增加。

对沙特来说，说服伊朗、伊拉克及俄罗斯重回限产行列将是艰困的任务，但最糟糕的选项将是引发外界预期这样的限产协议根本不会发生，一如4月的情况。

“没有协议将让市场和OPEC崩解，”第一位OPEC消息人士表示。(完)