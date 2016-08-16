焦点：OPEC冻产协议有戏 但要达成协议是项艰巨任务

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透迪拜/伦敦8月15日 - 据石油输出国组织(OPEC)消息人士称，OPEC在下个月与非OPEC国家开会时或将重启冻产谈判，因最大的石油出口国沙特似乎想要油价上涨，不过伊朗、伊拉克和俄罗斯会是冻产协议达成的障碍。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)上周四表示，沙特将与OPEC和非OPEC国家合作帮助稳定油市，引起外界强烈预期将达成一项全球产量协议。
“沙特能源大臣的讲话给出正面指向，说明他们愿意达成冻产协议，但问题是：冻产到什么程度？”OPEC一位来自关键中东产油国的消息人士说。
“会是1月冻产的水平吗？伊朗怎么办？还有1月以来损失了很多产量的尼日利亚呢，”这位消息人士补充说。
法力赫发表讲话后仅仅数天，俄罗斯能源部长诺瓦克据称就表示俄方正与沙特及其他产油国协商，欲达成油市稳定，还说如有必要，俄国对讨论冻产仍持开放态度。
沙特7月石油产量增至1,067万桶/日，高于1月冻产想法浮现时的1,020万桶/日。
过去10年在油价高企的背景下，美国石油产量大增。沙特自2014年以来就藉由增产的方式，想把美国等产油成本较高的对手挤出市场并抢回市场份额。
结果，油价在1月跌至每桶27美元，与2014年年中的115美元相比不可同日而语，虽然美国产量因而受抑，但沙特预算也受重伤，出现创纪录的财政赤字。
上一次的冻产努力原想把产量控制在1月水平，但在沙特说要伊朗也加入行动之后，这项努力在4月破灭。
伊朗主张其需要重新取得受西方制裁期间所流失的市场份额，而西方国家对伊朗的制裁在1月才刚解除。
过去数月中，OPEC第三大产油国伊朗已将产量提升到接近制裁前水平。伊朗还不断发出信号，称其并无加入冻产行动的计划。
“我看不到任何真正的机会，”一名熟悉伊朗石油部门想法的消息人士周六称，所指的是9月签署冻产协议的前景。
OPEC成员国将在9月26-28日举行的国际能源论坛(International Energy Forum/IEF)间隙开会。
“但是，如果油价进一步下跌，一些OPEC成员国将试图向市场发出积极信号，从而将油价至少维持在当前水平，”该消息人士补充道。
**伊拉克增产**
伊朗石油部长尚甘尼上周在议会称，他希望五年内伊朗的原油产量达到每日460万桶--远远高于当前的每日360万桶和制裁前的每日380万-400万桶。
但自从4月冻产谈判破裂后，伊朗不再是冻产协议的唯一阻力了。
OPEC第二大产油国伊拉克曾在4月表示或将支持冻产协议，但之后与几大油企就新合同条款达成一致以开发大规模油田，此举将令该国明年的原油日产量最多再增加35万桶。
代表表示，尼日利亚和利比亚可能造成更加复杂的因素。今年尼日利亚的产量因油田受到攻击而触及逾20年最低，利比亚的石油产量只有冲突前的一小部分，这引发了到底其限产水准应该是多少的疑问。
尼日利亚支持4月的冻产计划，利比亚则不愿加入协商。
俄罗斯也暗示其不再热衷于磋商，且将持续增加产量。
该国产量目前接近纪录高位，俄罗斯官员们预期明年将进一步小幅增加产量。
甚至连沙特本身的产量也在7月创下纪录高位，沙特能源部长法力赫解释这是因为季节性内需升高，且全球客户对石油的需求增加。
对沙特来说，说服伊朗、伊拉克及俄罗斯重回限产行列将是艰困的任务，但最糟糕的选项将是引发外界预期这样的限产协议根本不会发生，一如4月的情况。
“没有协议将让市场和OPEC崩解，”第一位OPEC消息人士表示。(完)
(编译 白云/李婷仪/王琛/戴素萍 审校 王丽鑫/徐文焰/张荻)
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