焦点：产油国阵营裂痕扩大 OPEC力图在最后关头挽救限产协议（更新版）

(新增OPEC专家会议和俄罗斯总统与伊朗总统通话的内容)

路透维也纳11月28日 - 石油输出国组织(OPEC)周一在最后一刻设法挽救限产协议，近期OPEC内部，以及与非OPEC产油国俄罗斯之间的关系日趋紧张，OPEC龙头老大沙特甚至声称，即使达不成限产协议，市场也能自行恢复平衡。

根据几位消息人士透露，今日下午OPEC专家会议结束，未能就减产交易细节达成一致。

消息人士称，在长达逾九个小时的磋商后，伊朗和伊拉克在减产问题上仍未松口。这些官员被要求不能公开谈论此事。

与此同时，阿尔及利亚和委内瑞拉石油部长周一飞抵莫斯科，为说服俄罗斯参与减产，而不只是冻产做最后努力。石油产量在过去一年达到新高。

9月，OPEC同意将日产量限制在3,250-3,300万桶，以支撑油价。油价自2014年中以来已下跌过半。当前OPEC石油日产量为3,364万桶，占全球总产量的三分之一。

市场原本预计，11月30日的会议上会达成产量协议，俄罗斯和其他一些非OPEC产油国，如阿塞拜疆和哈萨克斯坦等也会参与。

但近几周，市场对减产协议能否达成产生了怀疑，因OPEC第二和第三大产油国伊拉克和伊朗表示对减产机制有所保留，沙特也对俄罗斯的减产意愿表示担忧。

沙特能源部长法力赫周末表示，他相信即便没有限产协议，油市也能自行恢复平衡。之前他称，利雅得很希望达成协议。

周五OPEC取消了与非OPEC产油国定于11月28日举行的专家会议，之前沙特表示，OPEC首先需要解决内部分歧。

与沙特一样严重依赖石油收入的俄罗斯周一称，仍热衷于与OPEC采取协同行动，但对是否准备减产三缄其口。

克里姆林宫称，总统普京与伊朗总统鲁哈尼通话，双方强调了“OPEC限产努力的重要性，是稳定全球石油市场的一项关键措施”。

**没人知道能否达成协议**

对OPEC是否有能力兑现减产承诺的疑虑，拖累布兰特原油期货周一盘初大跌2%，至每桶47美元下方。

油价稍晚反弹，上涨2.5%，之前伊拉克油长称，他仍对周三达成协议持乐观态度。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和麦格理等投行的一些分析师称，如果OPEC不能达成协议，油价将大幅回调，最低可能跌至每桶35美元。

OPEC专家周一现身该组织总部，一位之前称将达成协议的代表现表示，“我不确定。”

在被问及达成协议的可能性时，另外一位代表表示，“目前没人知道。”

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在抵达维也纳时拒绝回答该国是否准备减产的问题。他表示，“我们希望达成协议，我们会与OPEC成员国合作，达成各方都能接受的协议。”

沙特能源部长法力赫预计周二晚间才会抵达，这使得通常与同僚们在会前就展开讨论的时间所剩无多。

伊朗半官方通讯社迈赫尔通讯社(Mehr news agency)周日发表文章，指责沙特挑起一场新的“石油价格战”，并称由于王室内讧，沙特的立场已发生改变。

这与伊朗新闻机构9月时更加乐观的报导基调形成了鲜明对比，当时OPEC在阿尔及利亚召开的非正式会议上达成了初步冻产协议。

随着周三达成协议的希望变得渺茫，一些资深OPEC人士敦促该组织尽最大努力，达成2008年以来的首个限产协议。

“OPEC需要醒醒了，不要玩‘看谁最先撑不住’的游戏，”卡塔尔前能源部长、OPEC前主席阿提亚称。(完)