《KEMP专栏》OPEC会议临近 对冲基金对油市更加谨慎

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦11月21日 - 在各方开展外交活动以争取石油输出国组织(OPEC)能在月底达成限产协议之际，对冲基金对油价的立场更加谨慎。

在截至11月15日的当周，对冲基金在三种主要布兰特及西德克萨斯中质油(WTI)期货与选择权上面的合计净多头仅减少300万桶，降至4.22亿桶(tmsnrt.rs/2fUkaZj)。

根据对来自监管机构和交易所数据的分析，之前一周基金经理净多头头寸降幅创出1.49亿桶的最大纪录(tmsnrt.rs/2guUA0B)。

基金经理继续增加WTI空头(2,300万桶)和布兰特空头(1,500万桶)，预期油价将进一步下跌。

但自10月初以来，基金经理首次同时增加WTI多头(3,200万桶)和布兰特多头(300万桶)。

由于OPEC成员国石油产量增加，且外界益发怀疑OPEC是否会敲定可靠的产量协议，因此对冲基金一直在积极作空原油。

这是2015年初以来，基金经理人第五次累积了大量的原油空仓。

每一次的空仓累积和随后平仓，都伴随着油价先下跌，然后又上涨。

这样的模式已经变得颇能预测，而这又被简单的以动能为基础的交易策略所利用。

近月美国原油和布兰特原油期货在11月14日停止下跌，这暗示在空头回补的预期心理下，又将开始回补空仓并建立新的多仓。

油价自此每桶上涨了逾3美元，很明显有空头回补升势的特征。

包括沙特、伊朗和伊拉克石油部长在内的重要OPEC官员讲话，已经表明为了在11月30日截止期限之前达成令人可信的协议，该集团正在缩小分歧。

最近几天，这些部长们讲话的口气已经从月初的悲观变得乐观，这加大了在临近OPEC会议之际持有空仓的风险，并刺激了油价的涨势。

此前油价下跌已经向所有成员国突显了在月底前达不成切实可行的协议的后果，并让各方有了更大的做出妥协的动力。

由于对冲基金迅速大举建仓，以抓住油价下跌周期，第五个做空周期是迄今最快最猛的一个。相关图表：tmsnrt.rs/2guTLoO

但也有明显迹象表明这轮周期已经进入了清空阶段，这也将使其成为过去两年来最短和最浅的一次周期。

这波卖空期间油价的下跌程度也比上一轮小很多。(tmsnrt.rs/2guQTrU)

风险平衡似乎在转变，与以前相比，利空消息和卖空操作带来的油价跌势变小了。

**出现拐点？**

总体而言，过去两年笼罩油市的偏空行情似乎在消散，更加偏于中性甚至偏多。

油价似乎已经筑底，布兰特原油底部在每桶45美元左右，市场正在试探交易区间的上端。

若OPEC未能在月底达成可靠的限产协议，市场对这一底部的信心或将遭遇严峻考验。

但早在OPEC开始着手寻求减产协议前，油价就已开始回升。

油市此波涨势并非倚仗OPEC协议，不过能否达成令人信服的产量协议，都将会影响油市再平衡的速度以及油价的进一步上涨。

除OPEC的影响外，油价在迈入2017年之际还将面临很多负面因素，包括欧美国今年冬季气温要高于正常水准，全球贸易低迷以及经济表现仍乏力。

在高油价的激励下美国钻井活动再度活跃，这表明明年油市将会迎来更多页岩油供应。

不过与所有油价利空风险相对立的是：油价这波跌势已经持续近30个月，供需方面的必要调整正在到来。

至少一些对冲基金和油企高管认为，未来几年油价逐步攀升的可能性最大。(完)