OPEC供应跳涨至10月以来最高 伊拉克和沙特居功至伟

路透伦敦3月31日 - 路透调查发现，由于伊拉克原油出口反弹以及沙特石油生产接近记录水平，石油输出国组织(OPEC/欧佩克)的原油供应在3月份跳涨至去年10月以来的最高水平，这表明OPEC主要成员国仍坚持争夺市场份额。

尽管一些迹象显示油价自2014年6月的价格腰斩后推动原油需求上升，但OPEC国家增产加剧了市场供应过剩。

据海运数据以及石油公司、OPEC及咨询机构的信息，OPEC在3月份的供应上升至每天3,063万桶，2月份修正后为每天3,007万桶。

“今年年初的需求可能较预期略高，但我认为仍不足以吸收全部的过剩供应，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说，“市场仍是供大于求，体现在库存上升上。”

除了沙特外，石油增产的主要原因是解决了意外事件造成的影响，比如由于天气好转，伊拉克增加了出口；尽管仍有动乱，利比亚仍设法扩大产量。

据路透调查，若日产量修正后仍达3,063万桶，那么3月OPEC日供应将创2014年10月的3,064万桶以来最高水准。

沙特是去年推动OPEC拒绝削减日产量3,000万桶目标来支撑油价的幕后力量。OPEC下次会议将于6月召开，OPEC官员的评论显示该组织不会改变政策。

根据运输数据和行业消息来源，3月产量增加最多的是伊拉克，该国先前因天气不佳使得油轮装载延迟，之后南部出口已恢复。北部出口则略减。

根据这项调查，伊拉克日出口量接近12月创下的记录高点294万桶，要视南部港口油轮周二稍早是否真能驶离，才能计入3月的数量。伊拉克冀望3月日出口量能达300万桶。

调查的消息人士称，沙特3月的日产出稍增，至近1,000万桶，因来自出口客户和国内新炼油厂的需求都增加。

“沙特表示，他们是为了因应需求上升，看看新加坡强劲的炼油利润，我倾向相信他们的说法，”一石油顾问表示。亚洲的利润高于年均值，而亚洲又是沙特石油出口的购买大户。

沙特阿拉伯石油部长欧那密3月22日指出，日产量“约”1,000万桶。据美国能源资料协会(EIA)的数字，沙特日产量2013年时曾达到1,005万桶的最高记录。

3月产量减少的国家中，降幅最大的是安哥拉，部分是由于BP (BP.L)的Saturno原油流出口出现不可抗力。尼日利亚(奈及利亚)3月出口量亦减少。(完)

(编译 秦德兴/张若琪 审校 李春喜/杜明霞)

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