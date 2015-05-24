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国际财经 | 2015年 5月 25日 星期一 07:17 BJT

伊朗石油部长称OPEC 6月会议不太可能调整产量上限--媒体

路透迪拜5月24日 - 据伊朗半官方媒体--迈赫尔通讯社(Mehr news agency)报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)6月会议不太可能调整产量上限。

“要想下调OPEC产量上限，必须获得所有成员国的一致同意...当前情况下，OPEC产量上限似乎不太可能调整，”报导援引尚甘尼的话称。

OPEC将在6月5日召开会议。在上次于11月召开的会议上，该组织在沙特的带领下决定不减产，以保护市场份额。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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