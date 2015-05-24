伊朗石油部长称OPEC 6月会议不太可能调整产量上限--媒体

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透迪拜5月24日 - 据伊朗半官方媒体--迈赫尔通讯社(Mehr news agency)报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)6月会议不太可能调整产量上限。
“要想下调OPEC产量上限，必须获得所有成员国的一致同意...当前情况下，OPEC产量上限似乎不太可能调整，”报导援引尚甘尼的话称。
OPEC将在6月5日召开会议。在上次于11月召开的会议上，该组织在沙特的带领下决定不减产，以保护市场份额。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
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