OPEC石油出口额2014年跌至1万亿美元以下 受油价重挫拖累

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月25日 - 石油输出国组织(OPEC)年度统计报告显示，该组织成员国2014年石油出口额自2010年以来首次跌至1万亿(兆)美元以下，凸显去年油价下跌对OPEC的影响。
这一数据包括一些成品油、轻质凝析油和原油。
据OPEC周三发布的2015年度统计报告，去年该组织的出口额从2013年的1.10万亿美元降至9,646亿美元。
石油出口额下降归因于2014年油价大跌，油价从6月时的每桶逾100美元，到12月时跌至不到60美元，主要是因市场需求放缓，供应增加，以及OPEC决定停止减产支撑油价，以保护市场份额。
OPEC表示，2014年其成员国一篮子原油平均价为96.29美元，低于2013年的105.87美元，跌幅为9%。但每个OPEC成员国的石油出口额跌幅不尽相同。
OPEC头号石油出口国沙特阿拉伯的石油收入减少9.2%，至2,851亿美元。
伊拉克跌幅较小，石油收入减少5.7%至843亿美元。
跌幅最大的是利比亚，局势动荡损及该国产量，出口额重挫66%至149亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。