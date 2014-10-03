部分OPEC成员国要求减产 但尚未达成共识--消息人士

路透伦敦/迪拜10月2日 - 石油输出国组织(OPEC)部分国家在油价下跌后要求减产，但波斯湾地区核心成员国认为冬季需求将重新提振市场，意味着OPEC要采取共同措施为时尚早。 拥有12个会员国的OPEC内部意见分歧，凸显沙特阿拉伯与其波斯湾区盟国及伊朗等其他成员国各持己见；由于油价低于每桶100美元，伊朗面临更大的预算压力。 “油价下跌真的很糟糕，这是美国增产、欧盟经济复苏缓慢，以及中国经济成长放缓的结果，”OPEC非洲成员国一名代表表示。 “我认为OPEC必须在下一次会议中处理这个问题。” OPEC将于11月27日就石油产出政策举行会议。 沙特阿拉伯下调官方原油售价后，油价LOCc1从6月的每桶115美元，一路下跌到周四的92美元下方，创下27个月低位，这令市场担心沙特阿拉伯可能不会减产。 第二位熟知OPEC政策的消息人士称，虽然市场疲弱，供大于求，但对于OPEC而言，考虑联合行动以提振油价还为时尚早。 “OPEC做出集体决定需要每个成员国发出明确信号，但目前还没有，”该人士称。 迄今为止，只有伊朗公开呼吁OPEC采取行动来支撑油价。该组织的波斯湾阿拉伯国家目前为止仍未表示担忧，沙特石油部长似乎对油价下跌并不紧张，代表们已经不再呼吁采取行动来提振油价。 一份路透调查显示，OPEC 9月石油产量跳增至近两年最高，平均日供应量为3,096万桶，因利比亚产量进一步回升，且沙特和其他海湾地区成员国增产。 9月产量要比OPEC官方产量目标3,000万桶高出近100万桶，比该组织对2015年全球对其原油日均需求量预估高出近200万桶。 分析师表示，减产对OPEC而言将是一次挑战。该组织自2008年金融危机以来从未集体下调石油供应，且欠缺单个国家产量配额机制以执行任何减产协议。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚; 审校 于春红/戴素萍)