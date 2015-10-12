OPEC预计2016年OPEC原油需求上升 因低油价打击竞争对手

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预测，2016年全球对OPEC原油的需求将高于此前预期，因该组织放任油价下滑的策略对美国页岩油和其他竞争对手供应造成冲击，缓解了全球供应过剩局面。
OPEC在其月度报告中预期，明年全球对OPEC的原油日需求量为3,082万桶，较此前的预期上升51万桶/日。
报告称，2016年非OPEC供应量料将下降13万桶/日，因美国、前苏联地区、非洲、中东和欧洲大部的产量下降。上个月，OPEC曾预计非OPEC供应量将增加16万桶/日。
“这应该可以缓解市场中的过度供应现象，提升对OPEC原油的需求，”OPEC在报告中称，“带来更为均衡的油市基本面”。
OPEC将2016年全球石油日需求量增长预估调降4万桶至125万桶，理由是中国经济增长放缓。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。