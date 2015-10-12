OPEC预计2016年OPEC原油需求上升 因低油价打击竞争对手

路透伦敦10月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周一预测，2016年全球对OPEC原油的需求将高于此前预期，因该组织放任油价下滑的策略对美国页岩油和其他竞争对手供应造成冲击，缓解了全球供应过剩局面。

OPEC在其月度报告中预期，明年全球对OPEC的原油日需求量为3,082万桶，较此前的预期上升51万桶/日。

报告称，2016年非OPEC供应量料将下降13万桶/日，因美国、前苏联地区、非洲、中东和欧洲大部的产量下降。上个月，OPEC曾预计非OPEC供应量将增加16万桶/日。

“这应该可以缓解市场中的过度供应现象，提升对OPEC原油的需求，”OPEC在报告中称，“带来更为均衡的油市基本面”。

OPEC将2016年全球石油日需求量增长预估调降4万桶至125万桶，理由是中国经济增长放缓。(完)