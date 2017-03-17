国际油市：油价下跌，对OPEC减产效果的疑虑带来拖累

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透首尔3月17日 - 油价周五下跌，市场寻觅石油输出国组织(OPEC)减产对缓解全球过剩供应的效果方面的线索。
0745 GMT，布兰特原油跌0.10美元或0.19%，报每桶51.64美元。
美国西德克萨斯中质油(WTI)下跌0.03美元或0.06%，至每桶48.72美元。
油价上周大幅下跌，因担心在美国页岩油产出增长的情况下，OPEC和非OPEC国家的减产不会如预期那么快地解决供应过剩问题。
“沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)继续表达对全球高库存的担忧，”澳新银行在一份报告中写道，“不过，他重申市场在向正确的方向前进，基本面已经改善。”
法力赫周四表示，如果原油库存依旧高企，OPEC可能会延长减产协议的实施期。
官方数据显示，美国上周原油库存下降，因进口下滑。
3月10日止当周，美国原油库存下降23.7万桶，而之前分析师预期的则为增长370万桶。
OEPC月报显示，1月全球原油库存增长至2.78亿桶，高于五年均值。
自OPEC达成减产协议以后，面向亚洲的原油出口增长3%，表明OPEC的减产努力收效甚微。(完) (编译 侯雪萍/王洋; 审校 李爽/白云)
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100