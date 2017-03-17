国际油市：油价下跌，对OPEC减产效果的疑虑带来拖累

路透首尔3月17日 - 油价周五下跌，市场寻觅石油输出国组织(OPEC)减产对缓解全球过剩供应的效果方面的线索。

0745 GMT，布兰特原油跌0.10美元或0.19%，报每桶51.64美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)下跌0.03美元或0.06%，至每桶48.72美元。

油价上周大幅下跌，因担心在美国页岩油产出增长的情况下，OPEC和非OPEC国家的减产不会如预期那么快地解决供应过剩问题。

“沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)继续表达对全球高库存的担忧，”澳新银行在一份报告中写道，“不过，他重申市场在向正确的方向前进，基本面已经改善。”

法力赫周四表示，如果原油库存依旧高企，OPEC可能会延长减产协议的实施期。

官方数据显示，美国上周原油库存下降，因进口下滑。

3月10日止当周，美国原油库存下降23.7万桶，而之前分析师预期的则为增长370万桶。

OEPC月报显示，1月全球原油库存增长至2.78亿桶，高于五年均值。