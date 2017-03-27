国际油市：油价下跌，因美国钻井活动上升盖过OPEC减产延期的消息影响

路透新加坡3月27日 - 油价周一下跌，因美国钻井活动增加，盖过石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议可能延长消息的提振效应。

0145GMT，布兰特原油近月合约回落0.07美元至每桶50.73美元。

美国原油期货跌0.14美元报每桶47.83美元。

交易员称，OPEC和包括俄罗斯在内的非OPEC产油国周末的会议同意评估是否应当延长今年中期到期的减产协议，为油价提供了些许支持。

“OPEC和非OPEC产油国在本周末决定提前着手，宣布他们正在评估是否应将减产协议延长，”期货券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，并补充说这为油价提供了一些支持。

但OPEC牵头的减产影响，被美国钻探活动和石油产量增加抵消。交易员称，部分受此影响，金融交易员的原油期货多头仓位降至12月初以来的最低水平。

“美国活跃钻机数自2016年5月27日的低点...继续攀升，美国生产商的活跃钻机数已经增加了336座(+106%),”高盛在客户报告中称。