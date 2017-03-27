国际油市：油价下跌，因美国钻井活动上升盖过OPEC减产延期的消息影响

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透新加坡3月27日 - 油价周一下跌，因美国钻井活动增加，盖过石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议可能延长消息的提振效应。
0145GMT，布兰特原油近月合约回落0.07美元至每桶50.73美元。
美国原油期货跌0.14美元报每桶47.83美元。
交易员称，OPEC和包括俄罗斯在内的非OPEC产油国周末的会议同意评估是否应当延长今年中期到期的减产协议，为油价提供了些许支持。
“OPEC和非OPEC产油国在本周末决定提前着手，宣布他们正在评估是否应将减产协议延长，”期货券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，并补充说这为油价提供了一些支持。
但OPEC牵头的减产影响，被美国钻探活动和石油产量增加抵消。交易员称，部分受此影响，金融交易员的原油期货多头仓位降至12月初以来的最低水平。
“美国活跃钻机数自2016年5月27日的低点...继续攀升，美国生产商的活跃钻机数已经增加了336座(+106%),”高盛在客户报告中称。
政府数据显示，美国石油产量自2016年中期以来已经增加70万桶/日或8.3%，达到913万桶/日。(完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 王丽鑫/汪红英)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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