国际油市：油价继续上涨，因利比亚原油供应受阻且OPEC减产可能延长

《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透新加坡3月29日 - 油价周三延续上日涨幅，受助于利比亚供应受阻，以及预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产可能延长至下半年。
0127GMT，近月布兰特原油期货价格上涨0.14美元，至每桶51.47美元。
西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2美元，至每桶48.57美元。
布兰特和美国原油上日均上涨逾1%。
利比亚石油公司(NOC)一位消息人士称，武装派别中断了利比亚西部Sharara和Wafa油田的生产，导致日产量减少25.2万吨，约占总产量的三分之一。
“利比亚情势，加上伊朗油长表示减产协议可能延长，扶助隔夜油价走扬，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。
由于产油国减产协议进行接近一半，油市仍然供应过剩，因此外界广泛认为减产将延续至下半年。
尽管持续减产的预期升温，但由OPEC主导、旨在促成油市再平衡的策略，并非全无争议。
其他未参与减产的产油国很快填补供应缺口，抢占市场份额。尤其是美国，页岩油业者反而趁此机会增加产量与出口。
由于今年美国产量再度劲升，交易商预期明年美国出口将进一步大增。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/龚芳)
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避