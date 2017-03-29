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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 10:05 BJT

国际油市：油价继续上涨，因利比亚原油供应受阻且OPEC减产可能延长

路透新加坡3月29日 - 油价周三延续上日涨幅，受助于利比亚供应受阻，以及预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产可能延长至下半年。

0127GMT，近月布兰特原油期货价格上涨0.14美元，至每桶51.47美元。

西德克萨斯中质油(WTI)涨0.2美元，至每桶48.57美元。

布兰特和美国原油上日均上涨逾1%。

利比亚石油公司(NOC)一位消息人士称，武装派别中断了利比亚西部Sharara和Wafa油田的生产，导致日产量减少25.2万吨，约占总产量的三分之一。

“利比亚情势，加上伊朗油长表示减产协议可能延长，扶助隔夜油价走扬，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

由于产油国减产协议进行接近一半，油市仍然供应过剩，因此外界广泛认为减产将延续至下半年。

尽管持续减产的预期升温，但由OPEC主导、旨在促成油市再平衡的策略，并非全无争议。

其他未参与减产的产油国很快填补供应缺口，抢占市场份额。尤其是美国，页岩油业者反而趁此机会增加产量与出口。

由于今年美国产量再度劲升，交易商预期明年美国出口将进一步大增。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/龚芳)
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