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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 15:17 BJT

国际油市：油价继续上涨，受利比亚供应担忧以及OPEC可能延长减产支撑

路透新加坡3月29日 - 油价周三延续上日涨势，受利比亚供应出现状况，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可能延续至下半年的预期提振。

0653 GMT，近月布兰特原油期货上涨0.29美元或0.6%，至每桶51.62美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.34美元或0.7%，报每桶48.71美元。

利比亚石油公司(NOC)一位消息人士称，武装派别中断了利比亚西部Sharara和Wafa油田的生产，导致日产量减少25.2万吨，约占总产量的三分之一。 “利比亚情势，加上伊朗油长表示减产协议可能延长，扶助隔夜油价走扬，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

由于产油国减产协议进行接近一半，油市仍然供应过剩，因此外界广泛认为减产将延续至今年下半年。

尽管持续减产的预期升温，但由OPEC主导、旨在促成油市再平衡的策略，并非全无争议。

其他未参与减产的产油国很快填补供应缺口，抢占市场份额。尤其是美国，页岩油业者反而趁此机会增加产量与出口。

由于今年美国产量再度劲升，交易商预期明年美国出口将进一步大增。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布美国原油和油品官方数据。(完) (编译 李春喜/于春红; 审校 艾茂林/孙茉莉)
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