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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 11:41 BJT

国际油市：巴西今年石油出口料将跳增，削弱OPEC减产努力

路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。

2017年巴西产量预计将增长21万桶/日，供应增加规模在非OPEC产油国当中仅次于美国。美国和巴西产量上升，也是导致石油输出国组织(OPEC)牵头的限产提价努力遭遇重挫的原因之一。

未来几年巴西的出口应会继续增长，因荷兰皇家壳牌等公司准备开发上个十年末在巴西大西洋沿岸海域发现的巨大油藏。

根据路透获知的政府数据，今年仅前两个月巴西石油出口就已经较上年同期增长65%，达到创纪录的逾146万桶/日。

咨询机构Wood Mackenzie预计，2017年出口将触及近100万桶/日，高于去年的79.8万桶/日。

多年的大手笔投资让巴西国家石油公司(Petrobras)成为全球负债最重的石油公司，如今这些投资开始产生回报。巴西寄望石油销售增长能扶助经济走出为时两年的衰退。

Petrobras负责市场行销和交易的执行经理Guilherme Franca告诉路透，随着公司的轻质低硫原油产量增加，出口也在增长。

“我们生产的石油含硫量比以往低得多，”他在接受采访时说。

轻质低硫原油在炼成汽油和柴油时更容易一些，费用也更低一些，并且符合亚洲、美国和欧洲对低污染燃料的要求。

Franca称，2016年单是Petrobras的出口量就达到42万桶/日，今年应触及45万桶/日。若达成未来目标，公司最早在2020年就能实现75万桶/日的出口量，他说。(完)

巴西原油生产图表：here (编译 郑茵/艾茂林; 审校 许娜/张荻)
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