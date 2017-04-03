国际油市：巴西今年石油出口料将跳增，削弱OPEC减产努力

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。
2017年巴西产量预计将增长21万桶/日，供应增加规模在非OPEC产油国当中仅次于美国。美国和巴西产量上升，也是导致石油输出国组织(OPEC)牵头的限产提价努力遭遇重挫的原因之一。
未来几年巴西的出口应会继续增长，因荷兰皇家壳牌等公司准备开发上个十年末在巴西大西洋沿岸海域发现的巨大油藏。
根据路透获知的政府数据，今年仅前两个月巴西石油出口就已经较上年同期增长65%，达到创纪录的逾146万桶/日。
咨询机构Wood Mackenzie预计，2017年出口将触及近100万桶/日，高于去年的79.8万桶/日。
多年的大手笔投资让巴西国家石油公司(Petrobras)成为全球负债最重的石油公司，如今这些投资开始产生回报。巴西寄望石油销售增长能扶助经济走出为时两年的衰退。
Petrobras负责市场行销和交易的执行经理Guilherme Franca告诉路透，随着公司的轻质低硫原油产量增加，出口也在增长。
“我们生产的石油含硫量比以往低得多，”他在接受采访时说。
轻质低硫原油在炼成汽油和柴油时更容易一些，费用也更低一些，并且符合亚洲、美国和欧洲对低污染燃料的要求。
Franca称，2016年单是Petrobras的出口量就达到42万桶/日，今年应触及45万桶/日。若达成未来目标，公司最早在2020年就能实现75万桶/日的出口量，他说。(完)
巴西原油生产图表：here (编译 郑茵/艾茂林; 审校 许娜/张荻)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。