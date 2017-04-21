国际油市：油价小升，市场仍对OPEC减产协议效果持谨慎看法

路透新加坡4月21日 - 油价本周走势震荡，周五开盘人气谨慎，因怀疑石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议在恢复油市平衡方面的效果。

0113GMT，布兰特原油期货涨0.08美元报53.07美元。

美国原油亦升0.08美元报每桶50.79美元。

本周稍早美国原油和布兰特原油期货均下跌逾3.5%，因市场对OPEC牵头的减产协议的效果渐生怀疑。

汤森路透Eikon数据显示，4月份海上运输的原油规模创下4,800万桶/日的纪录高位，较实施减产之前的12月份增长5.8%。

上述较高的供应部分由其他产油国增加出口所致，这些产油国未同意减产。

“美国页岩油复苏继续破坏着OPEC稳定饱和市场的努力，”期货经纪商FXTM的分析师Lukman Otunuga称。 (编译 李爽/孙国玉；审校 龚芳/汪红英)