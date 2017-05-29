国际油市：油价保持疲软，因美国活跃钻机数增加削弱OPEC减产努力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月29日 - 油价周一保持疲软，美国活跃钻机数不断增加破坏了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力。
0150 GMT，布兰特原油期货报每桶52.10美元，较前收盘下跌0.05美元。
美国西德克萨斯中质油(WTI)期货仍在50美元之下，下跌0.08美元至49.72美元。
石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国上周同意将每日减产约180万桶的计划延长九个月，直到2018年第一季末。不过此决定并没有达到投资者原先期望的力度。
今年1月开始生效的最初协议将于6月到期。
尽管正在减产，但油价并未能超出每桶50美元很多。
OPEC减产努力能否成功，在很大程度上取决于美国的产量。美国并未参与减产行动，而且该国产量自2016年中以来已大增10%，超过930万桶/日，接近俄罗斯与沙特阿拉伯的产量水平。
根据能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，美国钻探商的活跃钻机数已连续19周增加，达到722座，为2015年4月以来最高，且创下记录最长连增时期。
分析师称，遏制供应过剩的关键将在于减少全球原油库存。
虽然很难获得可靠的全球石油库存数据，但美国、欧洲和亚洲部分地区的库存水平暗示，最近几周库存自记录高位有所降低。(完) (编译 孙国玉/徐文焰；审校 王兴亚/张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为