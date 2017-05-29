国际油市：油价保持疲软，因美国活跃钻机数增加削弱OPEC减产努力

路透新加坡5月29日 - 油价周一保持疲软，美国活跃钻机数不断增加破坏了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力。

0150 GMT，布兰特原油期货报每桶52.10美元，较前收盘下跌0.05美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货仍在50美元之下，下跌0.08美元至49.72美元。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国上周同意将每日减产约180万桶的计划延长九个月，直到2018年第一季末。不过此决定并没有达到投资者原先期望的力度。

今年1月开始生效的最初协议将于6月到期。

尽管正在减产，但油价并未能超出每桶50美元很多。

OPEC减产努力能否成功，在很大程度上取决于美国的产量。美国并未参与减产行动，而且该国产量自2016年中以来已大增10%，超过930万桶/日，接近俄罗斯与沙特阿拉伯的产量水平。

根据能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，美国钻探商的活跃钻机数已连续19周增加，达到722座，为2015年4月以来最高，且创下记录最长连增时期。

分析师称，遏制供应过剩的关键将在于减少全球原油库存。