国际油市：油价下跌，因美国开采活动上升削弱了OPEC的减产努力

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月29日 - 油价周一下跌，因美国石油开采活动不断增长，削弱了由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的影响。
周一市场交投将会清淡，因为中国、美国和英国因假日休市。
0645 GMT，布兰特原油期货下跌0.06美元，报每桶52.09美元。
美国西德克萨斯中质油期货下跌0.08美元，报每桶49.72美元。
石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国上周同意将每日减产约180万桶的计划延长九个月，直到2018年第一季末。不过此决定并没有达到投资者原先期望的力度。
今年1月开始生效的最初协议将于6月到期。
“市场对OPEC 5月25日的决定的直接反应，表明减产对2017年上半年全球原油庞大库存的影响不及预期，”BMI Research在报告中称。
尽管正在减产，但油价并未能超出每桶50美元很多。
OPEC减产努力能否成功，在很大程度上取决于美国的产量。美国并未参与减产行动，而且该国产量自2016年中以来已大增10%，超过930万桶/日，接近俄罗斯与沙特阿拉伯的产量水平。
根据能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，美国钻探商的活跃钻机数已连续19周增加，达到722座，为2015年4月以来最高，且创下纪录最长连增时期。
几乎所有美国近期增加的产量都来自于陆上的所谓页岩油田。
即便钻机数未进一步增加，高盛预计“二叠纪、Eagle Ford、巴肯和Niobrara页岩油田的”美国石油产量“或在2016第四季和2017年第四季之间增加78.5万桶/日。”
分析师称，遏制供应过剩的关键将在于减少全球原油库存。
“一切都将有关库存，及其能否如OPEC所想的那样下降，”期货经纪商AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说道。
虽然很难获得可靠的全球石油库存数据，但美国、欧洲和亚洲部分地区的库存水平暗示，最近几周库存自纪录高位有所降低。(完) (编译 李春喜/王琛；审校 于春红/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为