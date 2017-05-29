国际油市：油价下跌，因美国开采活动上升削弱了OPEC的减产努力

路透新加坡5月29日 - 油价周一下跌，因美国石油开采活动不断增长，削弱了由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动的影响。

周一市场交投将会清淡，因为中国、美国和英国因假日休市。

0645 GMT，布兰特原油期货下跌0.06美元，报每桶52.09美元。

美国西德克萨斯中质油期货下跌0.08美元，报每桶49.72美元。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国上周同意将每日减产约180万桶的计划延长九个月，直到2018年第一季末。不过此决定并没有达到投资者原先期望的力度。

今年1月开始生效的最初协议将于6月到期。

“市场对OPEC 5月25日的决定的直接反应，表明减产对2017年上半年全球原油庞大库存的影响不及预期，”BMI Research在报告中称。

尽管正在减产，但油价并未能超出每桶50美元很多。

OPEC减产努力能否成功，在很大程度上取决于美国的产量。美国并未参与减产行动，而且该国产量自2016年中以来已大增10%，超过930万桶/日，接近俄罗斯与沙特阿拉伯的产量水平。

根据能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据，美国钻探商的活跃钻机数已连续19周增加，达到722座，为2015年4月以来最高，且创下纪录最长连增时期。

几乎所有美国近期增加的产量都来自于陆上的所谓页岩油田。

即便钻机数未进一步增加，高盛预计“二叠纪、Eagle Ford、巴肯和Niobrara页岩油田的”美国石油产量“或在2016第四季和2017年第四季之间增加78.5万桶/日。”

分析师称，遏制供应过剩的关键将在于减少全球原油库存。

“一切都将有关库存，及其能否如OPEC所想的那样下降，”期货经纪商AxiTrader首席市场分析师Greg McKenna说道。