国际油市：油价下跌，利比亚与美国增产损及OPEC减产效果

路透新加坡5月31日 - 油价周三下跌，美国增加产量之际，利比亚也同时增产，加剧了产量过剩疑虑。美国增产削弱了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动效果。

0155 GMT，布兰特原油报每桶51.72美元，下跌0.12美元或0.2%。

美国原油报每桶49.47，下跌0.19美元或0.4%。

交易员称，油价下跌是因为在美国产量已然增加的情况下，利比亚的产量也出现增加。

据利比亚国有油企National Oil Corporation周一表示，该国本周的石油日产量料升至80万桶。

“昨晚利比亚和(美国)页岩油产量似乎占据了交易员的脑海，这与我的感受一致，这全都是因为库存以及当前相关的油市供应过剩，”AxiTrader的首席市场分析师Greg McKenna称。