国际油市：油价走势受抑，美国产量增加削弱OPEC减产影响

路透新加坡6月5日 - 油市周一走势受抑，布兰特原油期货难以守住每桶50美元关口，因石油输出国组织(OPEC)带头的收紧油市供应行动效果被美国产量持续增加所抵消。

布兰特原油期货早盘短暂升破每桶50美元，但之后小幅回落，0040GMT时报49.94美元。

美国原油期货报每桶47.69美元，受累于美国产量持续增加。

虽然有迹象显示OPEC牵头的减产努力正开始影响实际供应，但交易商称，美国石油产量持续增加破坏了减产效果。

汤森路透Eikon数据显示，OPEC在5月对全球各地客户的供应量为2,430万桶/日，低于4月的2,480万桶/日，也低于今年前五个月的均值2,510万桶/日。

OPEC在2016年最后三个月的出货量平均为2,640万桶/日。

尽管OPEC牵头的产油国削减产量，但交易商仍对高供应保持谨惕。

自2016年中期以来，美国原油产量已经大幅增加逾10%，达到934万桶/日。

“投资者仍然怀疑OPEC让油市恢复平衡的能力，有更多迹象表明美国石油产量增加，原油价格继续承压，”澳新银行周一表示。

截至6月2日当周，美国活跃钻机数增加11座至733座，为2015年4月以来最高。