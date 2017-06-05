国际油市：油价走势受抑，美国产量增加削弱OPEC减产影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月5日 - 油市周一走势受抑，布兰特原油期货难以守住每桶50美元关口，因石油输出国组织(OPEC)带头的收紧油市供应行动效果被美国产量持续增加所抵消。
布兰特原油期货早盘短暂升破每桶50美元，但之后小幅回落，0040GMT时报49.94美元。
美国原油期货报每桶47.69美元，受累于美国产量持续增加。
虽然有迹象显示OPEC牵头的减产努力正开始影响实际供应，但交易商称，美国石油产量持续增加破坏了减产效果。
汤森路透Eikon数据显示，OPEC在5月对全球各地客户的供应量为2,430万桶/日，低于4月的2,480万桶/日，也低于今年前五个月的均值2,510万桶/日。
OPEC在2016年最后三个月的出货量平均为2,640万桶/日。
尽管OPEC牵头的产油国削减产量，但交易商仍对高供应保持谨惕。
自2016年中期以来，美国原油产量已经大幅增加逾10%，达到934万桶/日。
“投资者仍然怀疑OPEC让油市恢复平衡的能力，有更多迹象表明美国石油产量增加，原油价格继续承压，”澳新银行周一表示。
截至6月2日当周，美国活跃钻机数增加11座至733座，为2015年4月以来最高。
“活跃钻机数量的公布，也施压市场人气，”澳新银行称。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为