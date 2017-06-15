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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 09:15 BJT

国际油市：油价在七个月低位附近打转，外界质疑OPEC能否遏制供应过剩

路透新加坡6月15日 - 油价周四早盘徘徊在七个月低位附近，受累于全球库存高企，而且外界质疑石油输出国组织(OPEC)实施减产协议的能力。

0053GMT，布兰特原油期货下跌0.07美元，或0.2%，至每桶46.93美元，上日跌近4%。

美国原油期货下跌0.12美元，或0.3%，至每桶44.61美元。

指标原油期货处于去年11月末以来的最低水平附近，当时石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国首次宣布了减产协议。

布兰特原油和WTI与5月25日开盘相比累计下跌逾12%，当时减产协议被宣布延长到明年第一季末，而非起初计划的于本月到期。

“2017年到目前为止，OPEC出口较2016年10月基线仅减少30万桶/日，”AB Bernstein分析师在对客户的报告中称。

国际能源署(IEA)本周表示，明年石油供应仍将超过需求，尽管消费量将首次达到1亿桶/日。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校 陈宗琦/李婷仪)
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