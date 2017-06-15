国际油市：油价徘徊于七个月低位附近，外界质疑OPEC能否遏制供应过剩

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月15日 - 油价周四徘徊在七个月低位附近，受累于全球库存高企，而且外界质疑石油输出国组织(OPEC)实施减产协议的能力。
0643GMT，布兰特原油期货较昨日收盘价下跌0.08美元，至每桶46.92美元，上日下跌近4%。
美国原油期货下跌0.14美元，至每桶44.58美元。
两指标原油期货均处于去年11月末以来的最低水平附近，当时OPEC及非OPEC产油国宣布了减产协议。
“对OPEC来说，供应过剩的头痛病变成了偏头痛，”期货经纪公司OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley称。
布兰特原油和美国原油自5月25日开盘以来已累计下跌逾12%，当时减产协议被宣布延长到明年第一季末，而非起初计划的于本月到期。
这是因为尼日利亚和利比亚等部分OPEC成员国得到减产豁免，外界认为他们产油量的上升破坏了沙特牵头的减产努力。
“2017年到目前为止，OPEC出口较2016年10月基准线仅减少30万桶/日，”AB Bernstein分析师在对客户的报告中称。
与此同时，美国产油量过去一年跳增10%至933万桶/日。
国际能源署(IEA)本周表示，明年石油供应仍将超过需求，尽管消费量将首次达到1亿桶/日。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为