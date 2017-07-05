国际油市：OPEC供应上升拖累油价下滑，但地缘政治风险带来支撑

路透新加坡7月5日 - 油价周三下滑，受石油输出国组织(OPEC)供应量再次上升拖累，但朝鲜半岛和中东地缘政治紧张局势给油价带来支撑。

0456 GMT，布兰特原油期货报每桶49.55美元，较上日收盘跌0.06美元或0.1%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶46.99美元，跌0.08美元或0.2%。

尽管今日下跌，且油价似乎已锁定在每桶50美元下方，但这两个期货都已经从6月21日触及的近期低位回升约12%。

“油市多头需要克服诸多障碍，”Schork Report的Stephen Schork说，指的是OPEC产量上升以及美国产量高企。

据Thomson Reuters Oil Research称，OPEC 6月石油出口量连续第二个月增加。该组织成员国当月原油出口量为2,592万桶/日，较5月增加45万桶/日，较上年同期增加190万桶/日。

“市场仍对供应增加的报导敏感，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)表示。

尽管供应充裕，但交易员表示，由于朝鲜多次试射导弹，以及卡塔尔和以沙特和阿联酋为首的海湾阿拉伯国家出现政治危机，引发全球政治风险，油价没有进一步下跌。

“地缘政治风险升温应会为黄金和油价提供一些支撑，”澳新银行说。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 王兴亚/于春红)