国际油市：OPEC减产护航之下油价持稳，但美国库存带来压力

路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产令油市人气承压。

0209 GMT，布兰特原油期货报每桶55.73美元，较上日收盘仅跌0.02美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.04美元至每桶53.07美元。

OPEC中最大产油国沙特1月大幅减产，藉以支撑油价并缓解供应过剩情形，协助成员国在1月兑现逾九成的减产承诺。

减产旨在抑制全球供应过剩，然迄今库存和供应仍偏高，尤其是美国。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存飙升至纪录高位，因炼厂减产且汽油需求放缓。

在截至2月10日的一周，美国原油库存增加950万桶，增幅几乎是分析师预测的三倍，从而使不包括美国战略石油储备在内的库存水平创下5.18亿桶的纪录高位。

OPEC减产但美国库存和产量上升，受到这两个矛盾因素影响，分析师表示，油价大致呈横盘波动。

路透技术大宗商品分析师王涛表示，“布兰特油价看来在每桶55.38-56.44美元的区间。”