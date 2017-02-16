国际油市：OPEC减产护航之下油价持稳，但美国库存带来压力

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产令油市人气承压。
0209 GMT，布兰特原油期货报每桶55.73美元，较上日收盘仅跌0.02美元。
美国西德克萨斯中质油(WTI)期货跌0.04美元至每桶53.07美元。
OPEC中最大产油国沙特1月大幅减产，藉以支撑油价并缓解供应过剩情形，协助成员国在1月兑现逾九成的减产承诺。
减产旨在抑制全球供应过剩，然迄今库存和供应仍偏高，尤其是美国。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存飙升至纪录高位，因炼厂减产且汽油需求放缓。
在截至2月10日的一周，美国原油库存增加950万桶，增幅几乎是分析师预测的三倍，从而使不包括美国战略石油储备在内的库存水平创下5.18亿桶的纪录高位。
OPEC减产但美国库存和产量上升，受到这两个矛盾因素影响，分析师表示，油价大致呈横盘波动。
路透技术大宗商品分析师王涛表示，“布兰特油价看来在每桶55.38-56.44美元的区间。”
自今年初以来，布兰特和美国原油期货在5美元的区间内交投。(完) (编译 孙国玉/戴素萍 审校 高琦/于春红)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。