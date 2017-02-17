国际油市：油价走强，报导称OPEC可能延长减产协议期限

路透新加坡2月17日 - 油价周五小幅走高，因有报导称石油输出国组织(OPEC)可能延长减产协议期限。

0125GMT，布兰特原油期货报每桶55.73美元，较上日收盘价涨0.08美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.07美元至每桶53.43美元。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯等其他产油国同意在2017年上半年减产近180万桶/日，而OPEC的减产兑现率估计高达90%左右。

减产行动旨在缓解自2014年以来一直困扰油市的全球供应过剩局面。

可尽管迄今为止采取了减产行动，原油库存仍不断攀升且供应居高不下，特别是在美国。

OPEC消息人士对路透表示，为了重新平衡市场，若所有主要产油国都显示出“有效的合作”，则减产协议可能延长或提高减产幅度。

交易商称，油价上档将受限，直到减产协议延长的前景变得更加明晰。

“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存飙升至纪录高位，因炼厂减产且汽油需求放缓。