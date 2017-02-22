国际油市：美国原油接近七周高点，OPEC乐观看待减产情况

《技术解析》LME期铝倾向于再度试探1,940美元支撑位
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
路透东京2月22日 - 美国油价周三持于七周高点附近，此前石油输出国组织(OPEC)对其与俄罗斯等产油国达成的减产协议执行情况表达了乐观看法。
0028 GMT，美国原油新的近月合约4月期约上升0.03美元至每桶54.36美元。周二3月合约到期，收高0.66美元或1.2%，报每桶54.06美元，盘中升至1月3日来最高54.68美元。
布兰特原油期货尚未交易，上日收高0.48美元或0.9%，报每桶56.66美元，盘中触及2月2日来最高57.31美元。
石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国在去年11月同意减产约180万桶/日，以期减少供应过剩。
OPEC秘书长巴尔金都周二称，该组织成员国及俄罗斯等其他产油国将进一步提高减产协议执行率。
他在演说中称，“所有参与协议的国家仍心意坚定，要达成更高的执行水平。”
俄罗斯和其他非OPEC国家迄今的执行率较低，但巴尔金都对记者表示，这种情况会改善。
他表示，现在说是否需要在5月召开的OPEC下次会议上延长目前的减产举措或提高减产幅度还为时尚早。该减产举措从1月1日开始实施，为期六个月。(完) (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张涛/许娜)
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃