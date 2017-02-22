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货币新闻 | 2017年 2月 22日 星期三 08:55 BJT

国际油市：美国原油接近七周高点，OPEC乐观看待减产情况

路透东京2月22日 - 美国油价周三持于七周高点附近，此前石油输出国组织(OPEC)对其与俄罗斯等产油国达成的减产协议执行情况表达了乐观看法。

0028 GMT，美国原油新的近月合约4月期约上升0.03美元至每桶54.36美元。周二3月合约到期，收高0.66美元或1.2%，报每桶54.06美元，盘中升至1月3日来最高54.68美元。

布兰特原油期货尚未交易，上日收高0.48美元或0.9%，报每桶56.66美元，盘中触及2月2日来最高57.31美元。

石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国在去年11月同意减产约180万桶/日，以期减少供应过剩。

OPEC秘书长巴尔金都周二称，该组织成员国及俄罗斯等其他产油国将进一步提高减产协议执行率。

他在演说中称，“所有参与协议的国家仍心意坚定，要达成更高的执行水平。”

俄罗斯和其他非OPEC国家迄今的执行率较低，但巴尔金都对记者表示，这种情况会改善。

他表示，现在说是否需要在5月召开的OPEC下次会议上延长目前的减产举措或提高减产幅度还为时尚早。该减产举措从1月1日开始实施，为期六个月。(完) (编译 王兴亚/戴素萍 审校 张涛/许娜)
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