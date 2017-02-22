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货币新闻 | 2017年 2月 22日 星期三 14:26 BJT

国际油市：油价持于七周高点附近，OPEC对减产行动表示乐观

路透东京2月22日 - 油价周三维持在数周高点附近，此前石油输出国组织(OPEC)对该组织与其他产油国的减产行动表示乐观。自2014年以来，石油过剩一直打压油价。

0552GMT，美国4月原油期货上涨0.16美元，或0.3%，报每桶54.49美元；周二3月合约到期，上涨1.2%，此前一度触及1月3日以来高点。

布兰特原油期货上涨0.23美元，或0.4%，报每桶56.89美元，上日曾触及2月2日以来高点57.31美元。

“我们正接近西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油交易区间的高端，因此技术面来说，接下来几个交易日将至关重要，至少是决定将向哪个方向突破的关键。”悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示。

“美国能源部明天将出炉的数据将是下道动能来源。”他提到美国能源部的原油及油品库存周报。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二在伦敦的一场行业会议中表示，1月数据显示OPEC产油国对减产协议的执行率达九成以上。他并称石油库存今年将进一步减少。

然而高盛指出，美国钻油活动反弹，甚至已超出高盛本身原就高于平均的预期。

“虽然OPEC波斯湾核心产油国及俄罗斯减产已超出我们的普遍预期，但市场正开始怀疑这是否足以使2017年石油库存大量减少。”高盛在报告中称。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 孙茉莉/张明钧)
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