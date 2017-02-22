国际油市：油价持于七周高点附近，OPEC对减产行动表示乐观

《技术解析》LME期铜攻克阻力位5,683美元后，或上看5,736美元
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。
路透东京2月22日 - 油价周三维持在数周高点附近，此前石油输出国组织(OPEC)对该组织与其他产油国的减产行动表示乐观。自2014年以来，石油过剩一直打压油价。
0552GMT，美国4月原油期货上涨0.16美元，或0.3%，报每桶54.49美元；周二3月合约到期，上涨1.2%，此前一度触及1月3日以来高点。
布兰特原油期货上涨0.23美元，或0.4%，报每桶56.89美元，上日曾触及2月2日以来高点57.31美元。
“我们正接近西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油交易区间的高端，因此技术面来说，接下来几个交易日将至关重要，至少是决定将向哪个方向突破的关键。”悉尼CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示。
“美国能源部明天将出炉的数据将是下道动能来源。”他提到美国能源部的原油及油品库存周报。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二在伦敦的一场行业会议中表示，1月数据显示OPEC产油国对减产协议的执行率达九成以上。他并称石油库存今年将进一步减少。
然而高盛指出，美国钻油活动反弹，甚至已超出高盛本身原就高于平均的预期。
“虽然OPEC波斯湾核心产油国及俄罗斯减产已超出我们的普遍预期，但市场正开始怀疑这是否足以使2017年石油库存大量减少。”高盛在报告中称。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 孙茉莉/张明钧)
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。