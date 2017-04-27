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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 20:07 BJT

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值

路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。

OPEC和非OPEC产油国将在5月25日举行会议，讨论延长目前的减产协议。

国际能源署(IEA)本月表示，工业化国家的原油库存仍比五年平均水平高出10%。(完) (编译 张涛；审校 王洋)
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