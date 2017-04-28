国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
0649GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶49.43美元，较上日收盘价上涨0.46美元或0.94%。但WTI周线料仍将录得较小跌幅，并较4月高点跌逾8%。
布兰特原油期货报每桶51.91美元，涨0.47美元或0.91%。布兰特原油较4月高位低8.5%左右，可能也将连续第二周收跌。
交易员称，周五油价上涨，是因OPEC称其正积极寻求为削减全球过剩库存达成一致。
石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国原本承诺在今年上半年减产近180万桶/日。但OPEC面临把减产行动延长至2017年底的压力，以应对其他地区的供应增长。
“面对利比亚大型油田重启和美国页岩油持续扩张的现实，OPEC...实际上说减产将会延长，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。
油气咨询公司Rystad Energy预计，如果油价保持在每桶50-55美元左右，那么在今年剩余时间一直到明年，美国页岩油每月的产出将增长10万桶/日，远高于美国能源资料协会(EIA)对今明两年月度增幅分别为2.9万桶/日和5.7万桶/日的预估。(完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 李爽/张涛)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
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