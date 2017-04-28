国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周

路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。

0649GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶49.43美元，较上日收盘价上涨0.46美元或0.94%。但WTI周线料仍将录得较小跌幅，并较4月高点跌逾8%。

布兰特原油期货报每桶51.91美元，涨0.47美元或0.91%。布兰特原油较4月高位低8.5%左右，可能也将连续第二周收跌。

交易员称，周五油价上涨，是因OPEC称其正积极寻求为削减全球过剩库存达成一致。

石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的其他产油国原本承诺在今年上半年减产近180万桶/日。但OPEC面临把减产行动延长至2017年底的压力，以应对其他地区的供应增长。

“面对利比亚大型油田重启和美国页岩油持续扩张的现实，OPEC...实际上说减产将会延长，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

油气咨询公司Rystad Energy预计，如果油价保持在每桶50-55美元左右，那么在今年剩余时间一直到明年，美国页岩油每月的产出将增长10万桶/日，远高于美国能源资料协会(EIA)对今明两年月度增幅分别为2.9万桶/日和5.7万桶/日的预估。(完) (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 李爽/张涛)