国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观

纽约期市：原糖期货大跌4%，因供应充足和遭遇技术阻力
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
* 美国原油本周周线下跌0.8%，布兰特原油降0.6%
* 俄罗斯有信心，将实现4月底减产目标
* 美国2月原油日产量升至903万桶－EIA
* 美国第一季经济表现是2014年初以来最差
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
美国原油盘中高见49.76美元，收升0.36美元，或0.74%，报每桶49.33美元。
布兰特原油收涨0.29美元，或0.56%，报每桶51.73美元。
两份原油合约的周线和月线势将下跌。
周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。
OPEC将在5月召开会议，讨论原油供应政策。OPEC秘书长巴尔金都本周曾表示，OPEC希望看到全球库存进一步下降。
这增强了投资者对产油国将减产协议延长至今年下半年的信心。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国达成的减产协议将于6月底到期。
俄罗斯称，将实现减产协议中设定的到4月底减产30万桶/日的目标，这番言论支持原油价格。
沙特能源部长周五称，俄罗斯4月执行减产协议状况良好。
商务部周五发布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，这是2014年第一季度以来最差表现。
对油市利空的因素，还有美国政府周度数据显示原油产出上升，主要是页岩油产量。美国能源资料协会(EIA)表示，美国2月原油日产量增加19.3万桶至903万桶。
贝克休斯数据显示，本周美国活跃钻机增加九座至697座，连增第15周。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为