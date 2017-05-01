国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑

路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。

0619GMT，美国原油期货跌0.12美元，报每桶49.21美元。

布兰特原油最新近月7月合约跌0.15美元，至每桶51.90美元。

周日公布的4月制造业和非制造业PMI双双呈明显回落之势，其中制造业PMI更是创出去年10月以来的低点至51.2，较上月回落0.6个百分点，非制造业PMI环比下降达1.1个百分点。虽然仍然双保持在扩张区间，但明显放缓的扩张步伐预示着中国经济企稳的基础并不牢固。

“中国PMI数据回落可能导致大宗商品价格面临一些压力，”澳新银行(ANZ)在一份报告中指出。 伊朗石油部长周六表示，石油输出国组织(OPEC)和该组织之外产油国对于延长减产协议都给出了积极信号。伊朗自身也支持减产。

OPEC本月将举行会议讨论石油供应政策。

周五公布的一项路透调查预测，如果OPEC及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。

沙特能源大臣法力赫周六表示，中亚就油市和产量水平已有共识。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，4月25日当周，基金经理削减美国原油期货和期权净多头部位，这是四周来的首次。

美国总统周日加强与亚洲盟友的联系，以确保他们协力向朝鲜(北韩)的核及弹道飞弹计画施压。