国际油市：油价上扬，受益于OPEC减产协议将延长的预期

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因投资者愈发确信石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将在6月到期后延长至2017年底，不过美国钻探活动增加料将遏制涨幅。
油价上周大跌，因美国等未参加OPEC减产协议的产油国供应仍处高位。美国原油产量目前正在增加。
交易商表示，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)赢得法国总统大选，亦支撑油价，因为该选举结果点燃了欧洲经济将更加稳定的憧憬。
“市场认为跌势有些过度，”澳新银行周一表示。
0020 GMT，布兰特原油期货报每桶49.85美元，较上日收盘价涨0.75美元或1.5%。
美国原油期货报每桶46.87美元，较上日收盘价涨0.65美元或1.4%。
市场越来越相信，OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国将延长减产协议至2017年底。
“现在有一种日益增强的看法，认为可能需要延长六个月来让市场恢复平衡，但延长的长度还不确定，”沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五对路透表示。
尽管如此，两种指标原油期货仍位于每桶50美元下方，因库存高企以及钻探和生产活动持续活跃，全球油市供应依然充裕。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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