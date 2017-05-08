国际油市：油价上扬，受益于OPEC减产协议将延长的预期

路透新加坡5月8日 - 油价周一上涨，因投资者愈发确信石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将在6月到期后延长至2017年底，不过美国钻探活动增加料将遏制涨幅。

油价上周大跌，因美国等未参加OPEC减产协议的产油国供应仍处高位。美国原油产量目前正在增加。

交易商表示，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)赢得法国总统大选，亦支撑油价，因为该选举结果点燃了欧洲经济将更加稳定的憧憬。

“市场认为跌势有些过度，”澳新银行周一表示。

0020 GMT，布兰特原油期货报每桶49.85美元，较上日收盘价涨0.75美元或1.5%。

美国原油期货报每桶46.87美元，较上日收盘价涨0.65美元或1.4%。

市场越来越相信，OPEC和包括俄罗斯在内的其他产油国将延长减产协议至2017年底。

“现在有一种日益增强的看法，认为可能需要延长六个月来让市场恢复平衡，但延长的长度还不确定，”沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五对路透表示。