标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明

日本股市：日经指数早盘小幅收低，因日圆微升及矿业类股走低
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。
OPEC为石油输出国组织
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年4月 零售销售值 +0.1 +3.0 -7.5 2017年4月 零售销售量 -0.1 +2.6 -6.2 2017年5月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +2.0 +2.6 2017年5月 甲类消费物价指数(CPI +2.3 +2.2 +2.7 A) 2017