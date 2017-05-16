国际油市：伊拉克支持OPEC延长减产行动--总理阿巴迪

《香港报摘》--经济日报6月21日

--新地元朗新楼盘＂PARK YOHO Genova＂以贴市价推售首批138伙，折实入场费由两房户580.1万港元起，发展商推多种付款及按揭计划吸客，代理料将冻结区内的二手购买力。