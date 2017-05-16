国际油市：伊拉克支持OPEC延长减产行动--总理阿巴迪

《台湾重要政经日程》--6月21日-10月10日
=====================今日重要政经消息============================== 6/21(三)
路透巴格达5月16日 - 伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)周二表示，该国致力于减产以助缓解全球油市供应过剩局面，并将支持石油输出国组织(OPEC)就延长减产协议所作出的任何决定。
“伊拉克赞成OPEC继续减产，而且我们将朝这个方向而努力，”阿巴迪在记者会上表示。
阿巴迪没有特别说明伊拉克愿意延长减产多长时间。该国石油部长上周曾表示，伊拉克将支持延长减产行动六个月。(完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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路透北京6月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度
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